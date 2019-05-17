السعودية تصدر أكثر من 7.2 ملايين تأشيرة عمرة

المصدر: وام

أصدرت المملكة العربية السعودية " 7.222.369 "تأشيرة حتى تاريخ 11 رمضان لهذا العام، و بلغ مجموع القادمين إلى المملكة" 6.639.295 " معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة "757.498" معتمرًا، منهم "602.004 "في مكة المكرمة، بينما يتواجد" 155.494" في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة" 5.881.798 " معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

و بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي تصدره وزارة الحج والعمرة السعودية توزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية " 5.907.541 " معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية" 634.379 " معتمرًا، وسجل وصول" 97.375 " معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان" 1.454.684" تليها إندونيسيا " 922.018 " بعدها الهند" 621.742 " ثم مصر" 510.119 " والجزائر خامسا "325.744 " معتمرًاً.