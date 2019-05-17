200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى

المصدر: البيان الالكتروني

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أن نحو 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك .

وكانت جموع غفيرة من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ومن الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل توجهت منذ الساعات الأولى من اليوم إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة في وقت حوّل الاحتلال الإسرائيلي المدينة إلى ثكنة عسكرية ونشر قوات كبيرة من عناصره وأغلق شوارع رئيسية وأجرى تغييرات في حركة السير فيها وكذلك الأمر في أزقة البلدة القديمة وشدد الإجراءات على الفلسطينيين.

وفرضت قوات الاحتلال في القدس منذ بداية شهر رمضان إجراءات أمنية مشددة على المصلين في الحرم القدسي الشريف.

كما شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية الثابتة على مداخل القدس .وكان نحو 110 آلاف مُصلٍ من القدس المحتلة وخارجها أدوا الليلة الماضية صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك .