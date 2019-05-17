التحالف يدك أوكار الحوثي بعمليات نوعية

المصدر: عدن ـ البيان، وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، تشمل تحييد قدراتها على تنفيذ الأعمال العدائية.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيان، إنها «نفذت عملية جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية أنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وحققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة».

وشددت على أن «قوات التحالف لن تتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن». وأضافت أن «عمليات قوات التحالف ستستمر بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة، ولكيلا تتمكن الميليشيا الحوثية من استخدامها».



على صعيد آخر، استعادت الشرعية مواقع جديدة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا، أبرزها التبة السوداء بالعباري.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ «التحالف» يبدأ عمليات استهداف نوعية لمواقع عسكرية حوثية