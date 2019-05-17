طائرات تركية تقصف المدنيين غربي ليبيا

المصدر: بنغازي، طرابلس - البيان، وكالات

أكد الجيش الوطني الليبي أن الطيران التابع للميليشيا قصف أحياء سكنية بمنطقة بوغلان في مدينة غريان غربي البلاد. وقالت غرفة عمليات الكرامة، إن الطائرات التركية المُسيّرة، المُقلعة من قاعدة مصراتة نفذت غارات على أهداف مدنية عدة بعيدة عن المناطق العسكرية بمدينة غريان. ويخوض الجيش معركة طاحنة ضد الميليشيا في محور عين زارة جنوبي طرابلس.

وأفاد مصدر عسكري بأنّ مجموعة من الميليشيا انسحبت من المحور، مضيفاً أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن تفاوض أسامة الجويلي، قائد المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق، على الانسحاب من المحاور والرجوع إلى الزنتان بشرط عدم ملاحقته.

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