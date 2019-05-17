تمكنت القوات المشتركة والمقاومة الشعبية، من استعادة مواقع جديدة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية.

وأكدت مصادر ميدانية، إن معارك ضارية تخوضها القوات المشتركة مصحوبة بالمقاومة ضد الميليشيا الانقلابية في جبهة حجر غرب قعطبة، جرى خلالها استعادة مواقع جديدة، أبرزها التبة السوداء بالعباري.

وقصفت مدفعية اللواء 33 مدرع مواقع الحوثيين في حمر، وسط تراجع مستمر للميليشيا. كما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية عدة استهدفت تعزيزات حوثية قادمة من محافظة إب في منطقة الفاخر، فضلاً عن غارات أخرى على تجمعات الميليشيا في منطقة المشاريح في حجر، وسط تحليق مستمر فوق سماء الضالع.

إلى ذلك، قتل وجرح عدد من مسلحي الحوثي مساء الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة كانوا يقومون بزرعها في طرف جبل وينان، لتأمين مواقعهم تحسباً لأي هجوم مباغت من قوات الجيش الوطني والمقاومة بجبهة مريس شمال الضالع. الضالع- وكالات