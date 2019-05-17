«سوريا الديمقراطية» تلاحق فلول «داعش» في دير الزور

المصدر: دمشق - وكالات

دشّنت قوات سوريا الديمقراطية، حملة عسكرية ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش، في الريف الشمالي لدير الزور في شرقي سوريا. وقال بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية، إن الحملة أدت حتى الآن إلى القبض على 20 مسلحاً على الأقل، واكتشاف مخابئ، ونفقين يستخدمان لإخفاء الذخيرة والأسلحة قرب قرية الشحيل.

وأضافت في بيان: «بدأت قواتنا حملة تمشيط في محيط بلدة الشحيلى، تم اعتقال 20 إرهابياً، وكشف مخابئ، ونفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات، بالإضافة لمصادرة كميات من السلاح والذخيرة».

وفي الأسبوع الماضي، أسفرت عمليات أجرتها قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، للبحث عن مقاتلين لداعش في قرية الشحيل، عن مقتل سبعة مدنيين. وأثار الحادث غضب سكان قرية الشحيل، ودفعهم إلى تنظيم احتجاجات ضد وجود قوات سوريا الديمقراطية في منطقتهم.

ونفى الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، مقتل أي مدني في العملية، التي قال إنها استهدفت خلية مهمة لمتطرفي داعش داخل الشحيل، وهي جزء من مساحة أكبر من الأرض في شمال شرقي سوريا، تسيطر عليها القوات.