الجيش المصري يعلن مقتل 47 إرهابياً في سيناء

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 47 إرهابياً في عمليات نوعية بسيناء، في إطار استكمال جهود مكافحة الإرهاب.

وأكّد الجيش في بيان رسمي، أن القوات الجوية نجحت في استهداف وتدمير 29 مخبئاً وملجأ يستخدمها الإرهابيون، وتدمير 97 عربة دفع رباعي، منها 4 على الاتجاه الشمالي الشرقي، و54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، فضلاً عن تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 فرداً متطرّفاً، عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

ووفقاً للبيان، فقد اكتشف عناصر المهندسين العسكريين 385 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات المصرية على طرق التحرك بمناطق العمليات، وتم تفجيرها، إضافة إلى اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وضبط 33 سيارة ودراجة نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، والقبض على 158 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف البيان العسكري، أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار المستخدمة لإيواء العناصر الإرهابية، التي عثر داخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء، منوهاً بأن القوات البحرية نفّذت مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية، وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية المصرية.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 585 بندقية مختلفة الأنواع، ورشاشين و80 خزنة بندقية آلية و2088 طلقة مختلفة الأعيرة. كما تمكنت القوات من ضبط 172 عربة تستخدم في أعمال التهريب، فضلاً عن ضبط 48 جهازاً تستخدم للتنقيب عن المعادن، وضبط كمية كبيرة من المبالغ النقدية.

كما أحبطت القوات محاولة للهجرة غير الشرعية لـ1048 فرداً من جنسيات مختلفة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وضبطت 12 هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية وعدد 15 جهاز GBS. واستشهد نتيجة العمليات القتالية ضابط وضابط صف و3 جنود وأصيب 4 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. القاهرة- البيان