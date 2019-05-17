الكويت وليبيا تنضمان لـ«التحالف الإسلامي»

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن كلاً من الكويت وليبيا أوفدتا ممثلين لهما للبدء في العمل بمقر مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض، ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي يعمل حالياً ممثلون لها في مركز التحالف الإسلامي العسكري إلى 15 دولة.

وتشمل هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والأردن وبنغلاديش وجزر القمر والسودان وعمان وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومالي والنيجر واليمن. يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من 41 دولة عضواً تعمل سوياً لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف، والانضمام.

فضلاً عن ذلك، إلى الجهود الدولية الأخرى في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.

وتشدد مهمة مركز التحالف الإسلامي، على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والداعمة والمنظمات الدولية، من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.