قرقاش: اتفاق السودان يبشر بالاستقرار بعد سنوات من الديكتاتورية

المصدر: دبي، الخرطوم - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تويتر أن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان.



وكان المجلس العسكري في السودان قد أعلن أنّه تمّ التوافق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، على أن يُتمّم الاتفاق خلال 24 ساعة، فيما أدى تصاعد إطلاق النار، مساء أمس، حول أماكن التظاهر في الخرطوم، إلى تعليق الجولة الأخيرة من المباحثات المخصصة لبحث هيكلية المؤسسات، وأدى إطلاق النار إلى سقوط ثمانية جرحى على الأقل.

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