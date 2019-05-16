الإمارات والسعودية تدعمان المعلمين اليمنيين بـ70 مليون دولار

المصدر: الرياض ــ وام، عدن - البيان

قدّمت الإمارات والسعودية دعماً مالياً بقيمة 70 مليون دولار أمريكي للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم، سعياً منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني، وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها، وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

من جهة ثانية طهرت القوات اليمنية المشتركة مناطق شمال مدينة قعطبة، الواقعة شمالي محافظة الضالع، وقتلت العشرات من ميليشيا الحوثي، مع تصفية 97 منهم خلال المواجهات. ولقي ثلاثة من عناصر حزب الله اللبناني مصرعهم في قعطبة.

وفي محافظة الحديدة، أحبطت القوات المشتركة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي داخل مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي الواقعة جنوب المدينة، ضمن خروقاتها التي تصاعدت عقب إعلان رئيس لجنة الرقابة الأممية تنفيذها الخطوة الأولى من إعادة الانتشار.

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ـــ الإمارات والسعودية تدعمان معلّمي اليمن بـ 70 مليون دولار