مصرع ثلاثة من خبراء «حزب الله»

المصدر: تعز - صلاح صالح

لقي ثلاثة من عناصر حزب الله اللبناني مصرعهم في جبهة قعطبة بمحافظة الضـــالع، جنوب اليمن. وقال وضاح الدبيش الناطق باسم قوات عمليات الساحل الغربي لـ«البيان» إن عملية استخباراتية لوحدة طلائع كتيبة مضاد الدروع التابعة لألوية العمالقة، الذين غامروا بحياتهم وقطـــعوا المسافات الطويلة والوعــرة للوصول إلى الهدف، تكللت باصطياد صيد ثمين ممثلاً في ثلاثة خبراء من حزب الله بصاروخ موجه، ما أدى لمصرع كل من عباس حيدر، وعلي الشامي، ومحمد سلمان.

وكان حزب الله قد نعى في وقت سابق كل من محمد سلمان من بلدة مجدل زون الجنوبية، وعباس حيدر من بلدة الدوير قضاء النبطية، وعلي الشامي من مدينة الهرمل البقاعية. وارتفع منسوب العمليات العسكرية التي نفذتها وحدة مضاد الدروع التابعة لألوية العمالقة الساحل الغربي، خلال شهرين في عدة جبهات بمحافظة الضالع والبيضاء مع دخول قوات العمالقة مسرح العمليات العسكرية بسلاح نوعي وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، لترتفع بذلك الخسائر البشرية لميليشيا الحوثي وفي عتادها العسكري بشكل غير مسبوق.