18 ألف وجبة للنازحين ومرتادي المستشفيات وعابري السبيل بوادي حضرموت

المصدر: سيئون - سبأنت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بوادي حضرموت، مشروع توزيع الوجبات الغذائية الذي تنفذه شبكة نماء اليمنية.

ويتضمن المشروع 18 ألف وجبة، تستهدف النازحين ومرتادي المستشفيات وعابري السبيل بمناطق وادي حضرموت.

وخلال التدشين، ثمّن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء، عبد الهادي التميمي، دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في دعم أشقائهم اليمنيين.

بدوره، أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت، عبد الله باجهام، أن المجتمع اليوم بحاجة إلى تدخلات إنسانية وإغاثية من المنظمات المحلية والدولية، للتخفيف من معاناته في الجانب المعيشي.

وأشار المدير التنفيذي لشبكة نماء إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال رمضان، بواقع 600 وجبة في اليوم.