عودة 145 ألف لاجئ سوري منذ يوليو

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، الثلاثاء عن عودة 491 شخصاً (147 امرأة و250 طفلاً) من الأردن عبر معبر جابر نصيب الحدودي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في نشرة المركز اليومية: «خلال 24 ساعة الماضية من الدول الأجنبية عاد 810 أشخاص إلى الجمهورية العربية السورية وبينهم عاد 319 شخصاً (95 امرأة و162 طفلاً) عبر معابر جديدة يابوس وتلكلخ من لبنان وعبر معبر نصيب - 491 شخصاً (147 امرأة و250 طفلاً) من الأردن».

كما أظهر البيان عودة 145005 أشخاص (43530 امرأة و73941 طفلاً) من الأردن عبر معبر جابر نصيب الحدودي منذ 18 يوليو عام 2018.