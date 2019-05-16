موسكو ودمشق تتهمان واشنطن باختلاق أزمة وقود في سوريا

المصدر: دمشق ـ وكالات

اتهم الجانبان السوري والروسي الإدارة الأمريكية مع حلفائها، باختلاق أزمة الوقود التي تعانيها البلاد. وقال رئيسا المركزين السوري والروسي للتنسيق في بيان مشترك إن أزمة الوقود «التي اختلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، تهدف بشكل مصطنع، إلى خنق الاقتصاد السوري».

وكانت سوريا شهدت أزمة غاز خانقة منذ نهاية العام الفائت واستمرت حتى شهر فبراير من العام الجاري، قبل أن تبدأ أزمة البنزين بعدها بقليل وتؤدي لاحقاً إلى تقنين كميات البنزين في مخصصات البطاقة الذكية، ثم إلغاء الدعم الحكومي على المادة خارج المخصصات.وأدت العقوبات الغربية المفروضة على الشعب السوري إلى زيادة معاناة المواطن في تأمين المواد الأساسية اللازمة له.