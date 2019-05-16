بغداد تؤكد رغبتها في شراء إس 400 الروسية

المصدر: موسكو- د.ب.أ

أعلن السفير العراقي في روسيا، حيدر منصور هادي، رغبة بلاده في شراء أنظمة إس 400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي. ونقلت تقارير إعلامية روسية أمس، عن هادي قوله خلال مؤتمر صحافي في موسكو، إن الحكومة العراقية اتخذت القرار المبدئي الخاص بهذه الخطوة لكنها لم تضع بعد جدولاً زمنياً دقيقاً.

ومن المتوقع أن تُقَابل هذه الخطوة بانتقادات لا سيما من قبل واشنطن، التي كانت طالبت تركيا بالتخلي عن شراء هذه الأنظمة الروسية.يذكر أن الولايات المتحدة لها قوات متمركزة في العراق.

وتقوم أنظمة الصواريخ الروسية إس 400 بتدمير أهداف في الجو مثل القنابل والصواريخ، وتتمركز هذه الأنظمة بالدرجة الأولى في روسيا، كما أن هناك وحدتين منها نصبتهما روسيا في سوريا لحماية قاعدتها العسكرية هناك، وأخرى تم تسليمها للجيش السوري، وهناك عقود تصدير أبرمتها روسيا أيضاً مع كل من الصين والهند وتركيا.