مقتل 9 من إرهابيي «داعش» بعملية إنزال في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن مقتل 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم «داعش» بعملية إنزال جوي، نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في صحراء وادي حوران بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان نشرته على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «في عملية نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من طيران الجيش والتحالف الدولي، نفذت قيادة العمليات الخاصة الأولى عمليات إنزال جوي وتعقب لفلول عصابات داعش الإرهابي في صحراء وادي حوران أسفرت عن مقتل 9 من إرهابيي داعش». وأضاف البيان، أن «العملية أسفرت عن تدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وأنفاق للتنقل والتخفي»، مشيرة إلى أن «العملية ما زالت مستمرة».

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الثلاثاء، تنفيذ عملية نوعية في الموصل. وقال الجهاز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه استكمالاً لعمليات تفكيك خلايا تنظيم «داعش» الإرهابية نفذت قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج الموصل عملية نوعية لاعتقال أحد العناصر الإرهابية. وأضاف الجهاز أن المعتقل كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف المواطنين في المدينة.

إنجاز

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن تحقيق ما وصفها بـ«منجزات نوعية» غرب العراق. وذكر بيان مقتضب لإعلام الجهاز تلقته «عواجل برس»، «عمليات نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب غرب العراق وتحقيق منجزات نوعية» دون أن يكشف أو يوضح طبيعة هذه المنجزات. ووعد البيان بنشر تفاصيل أكثر في وقت لاحق.