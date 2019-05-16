السيسي يفتتح أعرض جسر في العالم

المصدر: القاهرة- وكالات

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، جسراً معلقاً ضخماً، يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، ضمن سلسلة مشاريع ضخمة، يشرف الجيش على تنفيذها، وتهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الوظائف.

والجسر، الذي يقع في شمال القاهرة وبالقرب من وسط المدينة، حلقة وصل رئيسية في طريق سريع يمتد من البحر الأحمر وحتى ساحل البحر المتوسط في شمال غرب البلاد، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.

ويبلغ عرض الجسر 67.3 متراً، ويسير في اتجاهين بكل منهما ست حارات مرورية. وقال طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية خلال حفل الافتتاح، إن الجسر دخل الموسوعة بوصفه أعرض جسر معلق في العالم.