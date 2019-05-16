مليونية فلسطينية تحيي الذكرى الـ 71 للنكبة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة في قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمليونية الأرض والعودة شرق قطاع غزة، أمس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين وصلوا إلى مخيمات العودة الخمسة للمشاركة في فعالية مليونية العودة التي دعت لها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. وتوافد آلاف الفلسطينيين المشاركين في مليونية العودة على السياج الشرقي لغزة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 71 لنكبة فلسطين.

تعزيزات عسكرية

ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة على طول السياج تحسباً لاندلاع مواجهات مع الشباب الثائر. وانتشرت الطواقم الطبية في نقاط محددة من مخيمات العودة فيما نشرت الهيئة عدداً من المتطوعين للحفاظ على النظام. وأقامت الهيئة العليا لمسيرات العودة خياماً كبيرة في مخيمات العودة الخمسة لاستقبال المتظاهرين. وأكدت الهيئة سلمية التظاهرات، مؤكدة أن المشاركين جاؤوا لإعلاء الصوت أن حق العودة باق في نفوس الصغار والكبار.

وتخللت التظاهرات فقرات تراثية ورياضية، إضافة إلى كلمات لقادة الفصائل الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في النقاط الطبية والمستشفيات ومنظومة الإسعاف والطوارئ مواكبة لانطلاق فعاليات مليونية الأرض والعودة شرقي غزة. وقالت في بيان لها إنها تتابع عبر غرفة عمليات الطوارئ ولجانها العليا والمركزية فاعلية عمل منظومة العمل الصحي وقد كرست جهود الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية لاسيما للحالات الطارئة وإنقاذ الحياة بما يتوفر من إمكانيات دوائية.

وأضافت أن الطواقم الطبية ضربت مثلاً يحتذى به من القدرة على التعامل مع كافة أنواع الإصابات وقد اختارت الخيار الأصعب لإنقاذ حياتهم وتجنيب بتر أطرافهم جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأنواع مختلفة من الرصاص الحي وقنابل الغاز المجهولة خلال مسيرة العودة وكسر الحصار.

وعم الإضراب الشامل جميع مدن ومخيمات القطاع في الذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية.

قرار هدم

في الأثناء، علقت طواقم من بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية الإسرائيلية أمس قرار هدم إدارياً لجزء من مبنى «اللجنة الشعبية» في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين بالقدس المحتلة.

واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال بلدة العيسوية في القدس المحتلة. وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن بلدية الاحتلال وزعت إخطارات هدم لمنشآت سكنية وتجارية بذريعة البناء دون ترخيص.