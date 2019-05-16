انخفاض نسبة البطالة في تونس إلى 15.3 %

المصدر: تونس - وكالات

بلغت نسبة البطالة في تونس خلال الثلث الأول من السنة الحالية 15.3 في المئة مسجلة بذلك انخفاضاً بـ0.2 بالمقارنة مع الثلث الأول من 2018.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس وفق المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلث الأول من سنة 2019 الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، 637.7 ألف عاطل عن العمل مقابل 644.9 ألفاً في الثلث الرابع من العام الماضي.

وتقدّر نسبة البطالة خلال الربع الأول لهذه السنة لدى الذكور بـ 12.4 في المئة (استقرار مقارنة بالفترة ذاتها مع 2018) و22.6 بالمائة لدى الإناث بانخفاض بـ 0.5 في المئة في الثلث الأول من السنة المنقضية.

وبالنسبة إلى البطالة لدى حاملي الشهادات العليا فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل في هذه الفئة ليصل إلى 255.4 ألفاً.