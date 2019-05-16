منظمة التعاون الإسلامي: دعم ثابت للقضية الفلسطينية

المصدر: جدة ـ وفا

جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

ودعت الدول والشعوب الحرة في العالم بأسره لمواصلة تقديم الدعم بكل أشكاله لتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الوطنية، بما فيها حق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستذكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مرور 71 عاماً على نكبة فلسطين أرضاً وشعباً، والاقتلاع والتمييز والتطهير العرقي والتشريد الجماعي والقتل والاضطهاد ومصادرة الممتلكات وحرمان الشعب الفلسطيني الأصيل من حقوقه المشروعة.