دعوى فلسطينية في لاهاي ضد نقل السفارة الأمريكية

المصدر: رام الله- معا

التقى وزير الخارجية الفلسطيني د.رياض المالكي، أمس، مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي، وسلمه لائحة الدعوى القضائية التي أعدتها فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية لنقلها سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وأشار المالكي في اللقاء إلى أن اليوم يصادف الذكرى الـ 71 لنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، ومحاولات شطب وطمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولكن صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مواجهة المحاولات التي تسعى إلى تقويض حقوقه ووجوده سيخلق واقعاً جديداً يخط فيه مستقبله معتمداً على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وعلى القانون الدولي ومؤسساته.

وشدد المالكي على أن تقديم لائحة الادعاء هذه تأتي استمراراً لإجراءات التقاضي التي شرعت بها دولة فلسطين منذ 29 سبتمبر 2018 عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمراً لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، حيث حددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 مايو 2019 من فلسطين، وتاريخ 15 نوفمبر 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المالكي، أن دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت إليه بتاريخ 22 مارس 2018 واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 4 أبريل 2014.