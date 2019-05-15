السودان.. جرحى بإطلاق نار في ساحة الاعتصام

المصدر: البيان الالكتروني

وقع عدد من الجرحى، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار في محيط الاعتصام وسط العاصمة السودانية الخرطوم، فيما بدأت قوات الأمن بإزالة متاريس الاعتصام.

هذه التطورات تأتي بعد أن نجح طرفا التفاوض (المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير) في الوصول إلى اتفاق بشأن صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات.

كما تم الاتفاق حول حصول قوى الحرية والتغيير على نسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في أحداث الاعتصام الأخيرة.

وكانت حادثة الاعتداء على المعتصمين مساء الاثنين الماضي حاضرة في نقاشات الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق، ولجنة مشتركة لمواجهة أي وضع طارئ.