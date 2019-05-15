أمريكا تطلب من موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين مغادرة العراق

المصدر: أ ف ب

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء من جميع موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المجاورة للعراق.

وصعدت واشنطن الضغوط على طهران في الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت التواجد العسكري الأمريكي في الخليج.

وجاء في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".

وأضاف التنبيه بأن "ميليشيات مذهبية معادية للولايات المتحدة قد تهدد أيضا مواطنين أمريكيين وشركات غربية في أنحاء العراق".

العام الماضي أغلقت الولايات المتحدة قنصليتها في البصرة جنوب العراق بعد تظاهرات، وعزت السبب إلى "نيران غير مباشرة" أطلقتها قوات مدعومة من إيران.

والأسبوع الماضي أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة مفاجئة إلى بغداد سعيا لتعزيز العلاقات مع العراق وسط حملة ممارسة "ضغوط قصوى" على طهران، خصم الولايات المتحدة وحليفة العراق.

وقال للصحافيين آنذاك إنه أجرى الزيارة لأن إيران "تصعّد نشاطها".

والتقى بومبيو الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي وناقش معهما "أهمية أن يضمن العراق قدرته على توفير الحماية للأمريكيين".

وأعلن البنتاغون عن ارسال العديد من قاذفات بي-52 القادرة على حمل رؤوس نووية إلى المنطقة ردا على "التلميحات الأخيرة والواضحة بأن القوات الإيرانية والقوات التي تقاتل معها بالوكالة تقوم باستعدادات لشن هجمات محتملة على القوات الأمريكية".

وقلل كل من بومبيو والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في وقت سابق هذا الاسبوع من احتمالات اندلاع نزاع بين بلديهما.

لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي دون بولتون حذر "بالرد بلا هوادة" على أي هجوم ضد مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها.

وأشار التحذير إلى انفجار عبوات بدائية الصنع في مناطق عدة في العراق بينها العاصمة بغداد. وإربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في شمال العراق.