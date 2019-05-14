مسؤول أمريكي: التقييم الأولي يشير إلى تورط إيران في حادثة تخريب السفن

المصدر: البيان الالكتروني

قال مسؤول أمريكي أن التقييم الأولي في حادثة تخريب السفن قبالة الفجيرة يشير إلى تورط إيران في الهجوم.

وكشف أن الأدلة المتوفرة لم تقدم حتى الآن إجابات حاسمة بشأن الهجوم، مشيراً إلى أن هناك فريقاً أمريكياً يقوم بالمساعدة على معاينة السفن المتضررة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن ترامب حذر إيران من "عواقب وخيمة" إذا قامت بأعمال عدائية.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.