الجامعة العربية: مساس خطير بأمن المنطقة

المصدر: القاهرة - وام

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وقوفه التام إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنها أو الملاحة في منطقة الخليج العربي مديناً، بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد - في بيان للجامعة العربية - أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة. وعد أبو الغيط هذه التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو في الجامعة، مساساً غير مقبول بالأمن القومي العربي.