مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات شمال الضالع

المصدر: عدن - البيان

نسفت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات لميليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى شمال الضالع، بعد أن قتل العشرات من عناصرها خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت بسلسلة غارات، تعزيزات لمليشيا الحوثي في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، كما استهدفت تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي هناك.

وطبقاً لما ذكرته المصادر، فقد استهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي ، في غرب مديرية قعطبة، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا، وتدمير أسلحة وناقلات جند وراجمات صواريخ كاتيوشا.

وكان نحو 40 من عناصر مليشيا الحوثي، قد لقوا حتفهم خلال المواجهات مع القوات المشتركة في شمال المحافظة.

وذكرت مصادر ميدانية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات المشتركة والميليشيا في الأطراف الجنوبية لمديرية قعطبة، وامتدت إلى أسفل نقيل الشيم، جنوبي منطقة مريس، ومنطقة «حمران السادة» شمالي المديرية ومنطقة العبارى.

وبإسناد من مقاتلات التحالف التي استهدفت، مواقع المليشيا في منطقة "حمران السادة" و«دار السقمة» و«معزوب عامر»، شمالي وغربي مديرية قعطبة، أدت المواجهات إلى مصرع 40 من عناصر المليشيا، بينهم قيادات، وجرح آخرين، كما تم تدمير دبابة، و5 أطقم تابعة لها، فيما ذكرت مصادر طبية في مدينة دمت، أن 20 جثة لعناصر الميليشيا وصلت على متن 3 سيارات دفع رباعي إلى المدينة، قادمة من جبهة مريس.