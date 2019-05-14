«أونروا»: مليون لاجئ في غزة مهددون بنقص الغذاء

المصدر: غزة - د.ب.أ

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» أمس، من أن أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة مهددون بنقص الغذاء بحلول الشهر المقبل.

وذكرت «أونروا»، في بيان ، أن أكثر من نصف عدد سكان قطاع غزة (يبلغ 2 مليون نسمة) يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، مهددون بنقص الطعام ما لم يتم تأمين 60 مليون دولار إضافية بحلول يونيو المقبل. وقالت الوكالة إن «مقدرتنا على مواصلة تقديم الغذاء لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة، بمن في ذلك حوالي 620 ألف شخص يعانون من فقر مدقع».

وأضافت إن «أقل من 80 ألف لاجئ من فلسطين كانوا يتلقون المعونة الاجتماعية من الوكالة في غزة في عام 2000، لكن اليوم هناك أكثر من مليون شخص بحاجة إلى معونة غذائية طارئة».

وعقب مدير عمليات «أونروا» في غزة ماتياس شمالي قائلاً إن «هذا يشكل زيادة بحوالي عشرة أضعاف، وسببها الحصار الذي أدى لإغلاق غزة والأثر الكارثي له، بالإضافة للنزاعات المتعاقبة التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية على الأرض، وكذلك الأزمة السياسة الفلسطينية الداخلية المستمرة التي بدأت في عام 2007 عقب وصول حركة حماس إلى السلطة في غزة».