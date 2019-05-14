المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلنت القوات البحرية في الجيش اللبناني عن غرق زورق صيد على متنه ثمانية سوريين صباح أمس، قبالة أحد الشواطئ شمالي لبنان.

وذكر مصدر رسمي لبناني أمس، أن الزورق كان يبحر في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى قبرص، لافتاً إلى أن الزورق تعرّض لحادث أدى إلى غرقه في عرض البحر وعلى مسافة غير بعيدة كثيراً من شاطئ شكا - الهري شمالي لبنان.

وحسب المصدر الرسمي اللبناني، فإن القوات البحرية في الجيش اللبناني قامت بتوقيف ثلاثة أشخاص من بين المهاجرين السوريين بعد وصولهم إلى الشاطئ، فيما بقي مصير خمسة آخرين مجهولاً حتى الآن.