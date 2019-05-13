محمد يوسف: إيران الخاسر الأكبر في عملية تخريب السفن الأربع

المصدر: البيان الالكتروني

أكد الكاتب الصحافي محمد يوسف في مداخلة مع قناة الحدث حول تعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، ان المؤشرات تتجه إلى طرف واحد وهو ايران سواء هي من قامت بالعمل مباشرة أو وكلاؤها من المنظمات الإرهابية التي تحتضنها.

وقال: هذا العمل لا يحقق نتائج مرجوة لإيران، مشيراً الى ان النتائج ستعود على ايران في حالة حدوث مواجهة ستكون الخاسر الأكبر في هذه المواجهة.

وأشار إلى أن إيران في متناول اليد لدول الخليج و المجتمع الدولي، وبنيتها العسكرية الهشة ممكن أن تختفي خلال أيام.