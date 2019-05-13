فيديو.. آثار التخريب على إحدى السفن الأربع بخليج عُمان

المصدر: البيان الالكتروني

نشرت "سكاي نيوز عربية" صورا تظهر آثار التخريب الذي تعرضت له إحدى السفن التجارية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم أمس الأحد قبالة سواحل الفجيرة في خليج عُمان.

وأظهرت الصور، سفينة تحمل اسم "المرزوقة"، وهي إحدى سفينتين سعوديتين تعرضتا للعمل التخريبي أثناء عبورهما من المنطقة.

وكانت إحدى السفينتين السعوديتين في طريقها إلى ميناء رأس تنورة في مدينة الدمام في الخليج العربي لتحميل النفط، ومن ثم الاتجاه إلى عملاء شركة "أرامكو" في الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عًمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.