الكويت تدين عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن قرب المياه الإقليمية للدولة

المصدر: وام

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات التخريب التي تعرضت لها أمس أربع سفن قرب المياه الإقليمية للدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم قوله إن هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويمثل تصعيدا للتوتر في المنطقة يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية الأمر الذي يتحتم معه تحركا سريعا من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.