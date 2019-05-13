تحقيق أممي في مسرحية الحوثي بالحديدة

المصدر: عدن - البيان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في اليمن أنها ستباشر غداً، التحقيق في مدى التزام الحوثيين بالانسحاب من الموانئ الثلاثة في الحُديدة. وقالت الأمم المتحدة إن أنشطتها في الأيام التالية ستركز على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام.

وستقوم البعثة بإجراء «تحقيق رسمي» لعملية انسحاب المتمردين من الموانئ. وقالت مصادر حكومية لـ«البيان» إن كبير المراقبين الدوليين أبلغ الجانب الحكومي في اجتماع عقد في عدن بأن الخطوة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي بالانسحاب من ميناء الصليف لا تعني التنصل أو القبول بالخروج عن خطة إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، وإن الجانب الأممي يعدها خطوة فقط في إطار تنفيذ كامل وشامل للاتفاق الذي قبل به الطرفان، وأضافت البعثة أنها ستعيد تقييم إعادة الانتشار في الحُديدة غداً الثلاثاء.

في الأثناء، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لـ«البيان» أن ما حصل في الحديدة مسرحية مكشوفة. وجدد الوزير موقف الحكومة الجاد ورغبتها الحقيقية في تحقيق السلام الشامل والعادل والذي يضمن عدم تكرار ما حدث سابقاً وجزم بأن ما يحصل هو مسرحية هزيلة ومكررة وتساءل قائلاً: إذا كانت الميليشيا لم تسمح لرئيس فريق المراقبين الدوليين بالعودة إلى الحديدة وعقد الاجتماعات فكيف لنا أن نصدق مثل هذه المسرحيات. ونبّه الإرياني المجتمع الدولي إلى أن الميليشيا تستخف به وبقرارات مجلس الأمن، وتحاول تضليله قبل انعقاد الجلسة القادمة للمجلس منتصف الشهر الجاري.

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