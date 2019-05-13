قرقاش: كافة أفرع الإخوان تعتنق الإرهاب

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن كافة الأفرع المنتمية للإخوان تعتنق فكر الإرهاب. وقال على «تويتر»: «أعتقد أن المقال الذي كتبه ديفيد كيركباتريك في «نيويورك تايمز» بتاريخ 10/5 أغفل عن عمد الرابط بين العنف والتحريض من جانب، والأيديولوجية التي تتبناها جماعة الإخوان من جانب آخر.

ثمة حقيقة يصعب تجاهلها، وهي أن كافة أفرع الجماعة تعتنق تعاليم سيد قطب، وبالمثل، فمن الصعوبة الشديدة فهم لماذا حدث تقارب من العديد من الشخصيات الإرهابية مثل أسامة بن لادن مع تعاليم الإخوان قبل تحول تلك الشخصيات صوب الإرهاب «الصارخ»».