توافق كويتي عراقي لحل القضايا العالقة

المصدر: الكويت - وكالات

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أمس، أن هناك توافقاً كویتياً عراقياً على حل العديد من القضايا العالقة، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

جاء ذلك عقب افتتاح الاجتماع الوزاري السابع للجنة الكويتية العراقیة المشتركة، بحضور وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم.

وأوضح الوزير الكويتي، أن 5 وثائق ستوقع بين ممثلي البلدين، دون تفاصيل أكثر عن القضايا العالقة محل التوافق. ولفت الجار الله، إلى أن الاجتماع يأتي في ظروف «دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة، وعليه فإنه من المهم والضروري مد جسور التواصل مع الأشقاء لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين». وفي سياق متصل، التقى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، بقصره، وزير خارجية العراق التي لم تورد مزيداً من التفاصيل.

وأول من أمس، غادر وفد عراقي يضم 15 مسؤولاً إلى الكويت، برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، حيث يترأس اجتماع اللجنة الوزاريَّة العراقية الكويتية المُشترَكة، وفق بيان للخارجية العراقية.