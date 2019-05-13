ملك البحرين في القاهرة لبحث التعاون

المصدر: القاهرة - بنا

وصل إلى القاهرة مساء أمس العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على رأس وفد في زيارة لمصر لبحث علاقات التعاون وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مستقبلي عاهل البحرين لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الملك حمد بن عيسى إن هذه الزيارة تأتي ضمن اللقاءات المتواصلة مع أخينا الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيداً للنهج الحكيم الذي تسير عليه العلاقات بين البلدين والحرص الدائم على التشاور والتباحث حول كافة القضايا التي من شأنها المضيّ بالعلاقات الثنائية بين بلدينا لآفاق أرحب، على المستويات كافة وحول القضايا العربية والإقليمية ضمن مساعينا المشتركة وجهودنا الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة كافة مشكلاتها بما يضمن الحفاظ على المصالح العربية والإسلامية.