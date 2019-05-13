طائرة قطرية تنفذ هبوطاً مشبوهاً في طهران

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

نفذت طائرة تابعة للخطوط القطرية هبوطاً مشبوهاً في مطار مهر آباد (ثاني أكبر مطار في العاصمة طهران)، وشككت العديد من الجهات والأوساط المراقبة لحركة الطيران حول العالم بدوافع ذاك الهبوط. وأوضحت صحيفة كيهان (ناطقة بالفارسية وتتخذ من بريطانيا مقراً لها) أن طائرة من طراز إيرباص 320 تابعة لأسطول الخطوط الجوية القطرية (حكومية) هبطت، السبت، لأسباب مجهولة في العاصمة الإيرانية، حيث كان من المرجح أن تواصل رحلتها إلى إيطاليا.

ونفت مصادر أن يكون سبب توقف طائرة الدوحة في إيران قد جاء لأسباب فنية أو اضطرارية. وأشارت الصحيفة اللندنية المعارضة إلى أن طائرة الخطوط الجوية القطرية وصلت إلى مطار مهر آباد من دون إشعار مسبق خلال رحلتها من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة جنوة الإيطالية، في حين ألمحت إلى احتمالية تورط تنظيم الحمدين في نقل مسؤولين إيرانيين بارزين جواً إلى بلدان أجنبية بسبب محاذير وعقوبات تتعلق بخطوط الطيران الإيرانية الضالعة في نقل عتاد ومقاتلين مرتزقة في بلدان مجاورة.

وفي الوقت الذي أوقفت شركات طيران دولية من قبيل الخطوط الجوية البريطانية، وإير فرانس، والملكية الهولندية رحلاتها إلى إيران بعد سريان حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على طهران في نوفمبر الماضي، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة رحلاتها إلى المطارات الإيرانية.