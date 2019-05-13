الاحتلال اعتقل 900 فلسطيني خلال شهرين

المصدر: رام الله - رويترز

أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان أمس أن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري بينهم اثنان مضربان منذ 41 يوماً فيما بدأ الثالث إضرابه قبل 18 يوماً.

وقالت مؤسسات فلسطينية تتابع شؤون الأسرى الفلسطينيين، أمس، إن إسرائيل اعتقلت نحو 900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الشهرين الماضيين بينهم 133 طفلاً و23 امرأة.

وأضاف تقرير مشترك للمؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ، أن «عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال مارس وأبريل وصلت إلى 112 أمراً، علماً أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 500 أسير».

وأشار التقرير إلى العدد الإجمالي للأسرى قائلاً «سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 250 طفلاً وقاصراً في سجون مجدو وعوفر والدامون... أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى 45 أسيرة، علماً أن عدد الأسرى في السجون بلغ 5700 أسير».

أسرى أشبال

واستعرض التقرير عمليات اعتقال الأطفال خلال الشهرين الماضيين، مبيناً «أنه تم إدخال 34 طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال شهر مارس الماضي، 20 قاصراً اعتقلتهم (إسرائيل) من المنازل و12 من الطرقات وواحد تم اعتقاله على حاجز عسكري وواحد بعد استدعائه».

ويضيف التقرير «فيما تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال أبريل المنصرم، 20 منهم اعتقلوا من المنازل و17 من الطرقات واثنان بعد استدعائهما».