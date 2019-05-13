مخططات «مستوطنة ترامب» بالجولان جاهزة

المصدر: بيت لحم - معا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه تم تحديد موقع على مرتفعات الجولان المحتلة لبناء مستوطنة تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديراً لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة المحتلة.

وأضاف نتانياهو - وفقاً لما نقلته المواقع العبرية - إنه سيتم تسمية المستوطنة باسم «ترامب». «لقد بدأنا البناء، وسوف أحمل الموافقة على التسوية إلى الحكومة المقبلة».

وكان موقع مجلة «ماكور ريشون» العبرية، ذكر يوم الأربعاء الماضي أن نتانياهو سيضع حجر أساس بناء المستوطنة الجديدة باسم ترامب في الجولان المحتل، بداية أو منتصف الشهر المقبل. وأشار إلى أن المستوطنة ستبنى قرب مستوطنة «كيلع ألون» شمالي الجولان. وأنشأت «إسرائيل» في الجولان المحتل 29 مستوطنة ما بين عامي 1967 و1977، ثم تم إنشاء 24 مستوطنة أخرى.