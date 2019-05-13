عشرات الآلاف يغيّرون أماكن تصويتهم بموريتانيا

المصدر: نواكشوط - وكالات

غيّر عشرات الآلاف من الموريتانيين أماكن تصويتهم وفقاً لنتائج الإحصاء الانتخابي التكميلي الذي أجرته لجنة الانتخابات، وذلك تحضيراً للانتخابات الرئاسية التي حدد يوم 22 يونيو للتصويت فيها.

وبلغ مجموع من سجلوا على اللائحة الانتخابية منذ انطلاقة الإحصاء يوم 24 أبريل الماضي 128 ألف ناخب، 47 ألفاً منهم سجلت لأول مرة على اللائحة الانتخابية، أما البقية فقد غيّرت أماكن تسجيلها لاختيار أماكن تصويت جديدة.

حسب ما كشفته مصادر في لجنة الانتخابات لوكالة الأخبار. ويرجع تغيير الآلاف لأماكن تصويتهم إلى ترجيحهم التصويت في نواكشوط في الرئاسيات بسبب تصنيف البلاد دائرة انتخابية واحدة، فيما يختار هؤلاء دوائر داخل البلاد في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية. وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات عن إطلاق الإحصاء الانتخابي التكميلي يوم 24 أبريل المنصرم، ويتوقع أن ينتهي غداً.