وفد من الحركة الشعبية يصل إلى الخرطوم

المصدر: الخرطوم - وكالات

وصل وفد مقدمة من الحركة الشعبية قطاع الشمال يقوده الناطق الرسمي باسمها مبارك أردول، إلى الخرطوم. وأعلنت الحركة أن وفداً رفيعاً برئاسة نائب رئيسها ياسر عرمان، وأمينها العام سيصل في غضون الأيام العشرة المقبلة.

وقال رئيس وفد المقدمة الناطق باسم الحركة، مبارك أردول، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم: «جئنا لنقدم عربوناً للسلام، وأن الثورة نجحت وأدت نتائجها، وأتينا لنفتح صفحة جديدة بأن زمن الحرب قد انتهى ونحن نمضي نحو مرحلة السلام».

وكشف أردول أن سلطات مطار الخرطوم الذي تسيطر عليه فلول النظام السابق قد منعته من إقامة مؤتمر صحافي بالمطار، مما اضطره إلى عقد المؤتمر في ساحة الاعتصام. وأكد أردول تمسك الحركة الشعبية بوحدة السودان ومشروع السودان الجديد.

وأشار إلى أن الحركة ستعمل خلال الفترة المقبلة، من خلال جناحين، أحدهما في الخارج يقوده رئيسها مالك عقار، وآخر في الداخل وهو جناح مدني سلمي سيقوده نائب الرئيس ياسر عرمان، والأمين العام إسماعيل خميس جلاب، وقال إن وفده جاء بغرض دعم المعتصمين، وطرح قضية الحرب ضمن قضايا الانتقال.