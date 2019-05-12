البحرين تدين الأعمال التخريبية التي استهدفت سفناً في المياه الإقليمية الإماراتية

المصدر: وام

أدانت مملكة البحرين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عمان، بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية للدولة، في عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين - في بيان تضامن المملكة و وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها.

وشددت في بيانها - الذي نقلته وكالة أنباء البحرين - على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين .