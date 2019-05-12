وفاة البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن في لبنان اليوم ، عن وفاة البطريرك الماروني السابق مار نصر الله بطرس صفير، ، عن عمر 99 عاما.

وقال المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بيان رسمي، أن البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أعلن "خبر وفاة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن".

وأوضح البيان أن البطريرك الراحل فارق الحياة الساعة الثالثة من فجر الأحد"، بعد "أيام من العناية الطبية الفائقة في مستشفى أوتيل ديو".

ولعب صفير دورا بارزا في السياسة اللبنانية على مدار عقود، وعندما انتخب بطريركا عام 1986 كانت الحرب الأهلية اللبنانية في أشدها، إلا أنه ساهم بقوة في إنجاز اتفاق الطائف عام 1989 الذي أنهى الحرب.

وفي عام 2000، رعى صفير مصالحة الجبل مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، لإنهاء أزمة بين الطائفتين الدرزية والمسيحية.

وفي سبتمبر من العام ذاته، أطلق "النداء الأول للمطارنة الموارنة" الذي دعا لخروج القوات السورية من لبنان، وهو ما تحقق في أبريل 2005، مما دفع عددا من الباحثين لاعتباره "عراب ثورة الأرز"، و"بطريرك السيادة والاستقلال".

وبعد استقالته في عام 2011، ظل البطريرك صفير مقيما في بكركي وعضوا في مجمع أساقفة الكنيسة المارونية، وكذلك ظل كاردينالا للكنيسة الجامعة، وهو اللقب الذي منحه إياه بابا الكنسية الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني عام 1994.