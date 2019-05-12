ضبط ذخائر

أعلنت السلطات الحكومية السورية، أمس، عن عثور الجهات المختصة، خلال استكمالها تمشيط المناطق التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب، على أسلحة وذخائر وأدوية بعضها إسرائيلي الصنع بريف القنيطرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر مطلع، «إن الجهات المختصة عثرت على آليات وكميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وأدوية، بعضها إسرائيلي».

وأشار إلى أن الأسلحة شملت بنادق حربية آلية وقواذف آر بي جي وحشوات مضادة للدروع ورشاشات متوسطة، وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة وأجهزة اتصال ومناظير ليلية، فضلاً عن تجهيزات طبية وأدوية إسرائيلية وآليات منها سيارتان إسرائيليتان.

انفجار

انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد مساجد حي الزاهرة جنوب شرق العاصمة السورية دمشق، فجر أمس. وقال مصدر في قيادة شرطة العاصمة دمشق: «انفجرت عند الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في حي الزاهرة جنوب دمشق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح طفيفة».

وقال أحد سكان حي الزاهرة: «هزّ منطقة الزاهرة انفجار سيارة قرب جامع عمر خلال خروج المصلين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، ووصلت سيارات الإسعاف وفرضت القوات الأمنية طوقاً في المنطقة». وقالت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية، إن الانفجار استهدف موكب أحد القيادات العسكرية في القوات الحكومية السورية.