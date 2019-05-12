المصدر: غزة - د.ب.أ

قالت مصادر فلسطينية، إن قوات البحرية الإسرائيلية، اعتقلت أمس، ثلاثة صيادي أسماك فلسطينيين، قبالة ساحل بحر قطاع غزة. وذكرت المصادر، أن اعتقال الصيادين الثلاثة، جاء بعد محاصرة زوارق إسرائيلية، قارب صيد كانوا يعملون على متنه قبالة ساحل بحر شمالي القطاع.

ويأتي التطور بعد يوم من سماح إسرائيل باستئناف عمل الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل بحر قطاع غزة، بعد منعهم منذ السبت الماضي.

وبالتزامن، أعلنت إسرائيل عن توسيع مـــساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً، في إطار التفاهـــمات مع الفصائل الفلسطينية، برعاية مصر والأمم المتحدة، للتهدئة في القــطاع. ويتم ذلك على خلفية تنظيم تظاهرات أسبوعية ضمن مسيرات العودة، المستمرة منذ 30 مارس 2018.