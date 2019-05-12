المصدر: الجزائر - وكالات

تمكن الجيش الجزائري أمس من تصفية إرهابييْن بمنطقة دلس التابعة لمحافظة بومرداس (50 كيلومتراً شرق الجزائر العاصمة).

وذكر بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية أن مفرزة تابعة للجيش الوطني قضت صباح أمس على الإرهابييْن ببلدية دلس في ولاية بومرداس.يأتي ذلك، بعد يوم عن كشف وزارة الدفاع الجزائرية عثورها على جثة إرهابي بمحافظة عين الدفلى (150 كيلومتراً غرب الجزائر العاصمة)، دون أن تحدد هوية الإرهابي. وخلال اليومين الأخيرين، تمكن الجيش الجزائري بحسب بيانات رسمية من تدمير 5 مخابئ للإرهابيين و7 قنابل مضادة للأفراد و5 قنابل مضادة للعربات و3 قنابل تقليدية الصنع، بمحافظة عين الدفلى.

وكانت منطقة وسط وشرق الجزائر العاصمة خلال تسعينيات القرن الماضي من أكثر المناطق التي شهدت أكبر نشاط للجماعات الإرهابية في الجزائر، وارتكبت خلالها مجازر بشعة في حق المدنيين.

وتمكن الجيش الجزائري في الأعوام الأخيرة من شل حركة فلول التنظيمات الإرهابية الناشطة في المنطقة، من خلال توجيه ضربات استباقية مكنت من القضاء على عشرات الإرهابيين.