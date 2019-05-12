وصل وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم إلى الكويت، أمس، في زيارة رسمية. واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، وزير خارجية العراق الذي يترأس وفد بلاده في أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي تستضيفها الكويت لمدة يومين.

وعقدت جولة مباحثات ثنائية بين وفد وزارة الخارجية الكويتية ومسؤولين في الخارجية العراقية في مارس الماضي بالعاصمة العراقية بغداد، حيث تم بحث عدد من الملفات المشتركة التي تخص أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة المنعقدة حالياً بالكويت.