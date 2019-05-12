أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً قوته 5.3 درجات وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق، أمس. وقال مسعفون محليون، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وذكر مسؤولون أن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة.

وذكرت هيئة المسح الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومتراً جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق عشرة كيلومترات. وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية، إن الزلزال وقع قرب بلدة دربندخان وشعر به السكان في عدة بلدات أخرى. وقالت وسائل إعلام في إيران المجاورة إن قوة الزلزال 5.1 درجات وهز بلدة ازغله الحدودية لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر.