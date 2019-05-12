المصدر: عدن - وكالات

أعلن وزير النفط والمعادن اليمني أوس العود، أن الوزارة تسعى خلال العام الجاري إلى تنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. وأوضح العود لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك المشاريع تستهدف استكمال بناء أنبوب من قطاع «جنه هنت» إلى قطاع غرب أعياد الذي سيعيد إنتاج ثلاث قطاعات كبيرة (18 صافر، جناهنت 5، S1 عسيلان) وربطه بميناء نشيماء على بحر العرب لتشغيل كل القطاعات في مأرب وشبوة.

وأشار إلى أنه يتم عقد العديد من اللقاءات مع الشركاء في مشروع الغاز لبحث إعادة تشغيله وتحقيق المطالب الأمنية بكيفية حماية المنشأة، وأن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات ذات العلاقة للتمكن من التشغيل خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

وأضاف «من المشاريع أيضاً مشروع تطوير وتحديث محطة الكهرباء الخاصة بمصفاة عدن الذي يجري تنفيذه حالياً لرفع قدرتها التوليدية في تكرير النفط، باعتبارها ذات أهمية في العمل النفطي باليمن». وتطرق العود إلى أسعار المشتقات النفطية.. موضحاً أن هناك قراراً جمهورياً يسمح للشركات بالاستيراد وفتح باب المنافسة، وأن أسعار المشتقات النفطية تأتي وفقاً للبورصة العالمية، وهي متغيرة بشكل مستمر.