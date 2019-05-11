مسرحية هزلية .. ميليشيات الحوثي تسلم موانئ الحديدة لمقاتليها

المصدر: البيان الإلكتروني

وصف الدكتور الحسن علي الطاهر ، محافظ محافظة الحديدة اليمنية انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، بالمسرحية الهزلية مؤكدا أنها خطوة غير متفق عليها.

وقال علي طاهر لـ"سكاي نيوز عربية" إنه لم يتم الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، مشددا على أن هذا الانسحاب يجب أن يخضع لإشراف ثلاثي.

وأضاف "يجب أن يخضع الانسحاب من موانئ الحديدة لإشراف ثلاثي من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين"، مضيفا "ميليشيات الحوثي معروفة بأساليبها في المرواغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات".

من جانبها قالت قناة "العربية" أن ميليشيات الحوثي سلمت موانئ الحديدة لمقاتليها بزي خفر السواحل.

وكشفت عن إنه تم تأجيل اجتماعات رئيس الفريق الأممي مايكل لوليسغارد بالفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى الأحد.

إلى ذلك قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن عرض الحوثيين إعادة الانتشار في موانئ الحديدة غير دقيق ومُضلِّل،

وشدد الإرياني في تغريدات على تويتر على أن أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به.

١-عرض #المليشيا_الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى بدأ من يوم السبت غير دقيق ومضلل واستنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها،فأي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد،هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 10, 2019

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