بدء انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت ميليشيات الحوثي الإيرانية عملية الانسحاب من موانئ مدينة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن ، حسبما نقلت وكالات الأنباء العالمية عن شهود عيان ومسؤولين في الميليشيات .

وبحسب " سكاي نيوز عربية " أن عملية الانسحاب من الموانئ المطلة على البحر الأحمر، تتم بحضور مراقبين دوليين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، مساء الجمعة، أن المتمردين الحوثيين سيشرعون في الانسحاب من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، صباح السبت.

وقالت الميليشيات الانقلابية إن الانسحاب "من طرف واحد" سوف يبدأ الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، إلا أنها تأخرت في تنفيذ الانسحاب.

وكشفت مصادر يمنية أن إبداء الحوثيين الموافقة على عملية الانسحاب جاء بعد ما أقنعهم المبعوث الدولي، مارتن غريفيث، بالأمر لتجنب أي قرار من مجلس الأمن يدين تعنتهم في تنفيذ اتفاق خطة إعادة الانتشار وفقا لاتفاق السلام في ستوكهولم.

واستبق المتمردون عملية الانسحاب بتصعيد القصف على مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة، وكذلك في المناطق المجاورة، وهي: الدريهمي والتحيتا وحيس في ريف الحديدة.